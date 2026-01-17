Nordische Kombination in Oberhof: Nathalie Armbruster kämpft mit den Tränen

Nach einer superschweren Woche zeigt Nathalie Armbruster beim Weltcup der Nordischen Kombination in Oberhof allen, was sie draufhat.
Was für eine Antwort auf die Disqualifikation vor einer Woche in Otepää wegen ihres Anzugs: Nathalie Armbruster zeigte beim ersten Heim-Weltcup der Saison in Oberhof im gesamten Wettkampf wie schon im PCR am Freitag eine sehr starke Leistung, flog auf der Schanze auf 97,5 Meter und schnappte sich mit einem unglaublich abgezockten Auftritt in der Loipe den zweiten Platz hinter Ida Marie Hagen.