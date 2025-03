„IHK vor Ort“ in Straßberg/Winterlingen „Unsere Hausaufgaben sind gemacht“

Die beiden Bürgermeister aus Winterlingen und Straßberg haben in der Veranstaltungsreihe „IHK vor Ort“ nicht mit Kritik an der Bundespolitik gespart – und aufgezeigt, was sie alles getan haben für die örtliche Wirtschaft.