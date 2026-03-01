Nordische Kombination: Fabienne Klumpp vom SV Baiersbronn startet bei Junioren WM

Fabienne Klumpp vom SV Baiersbronn startet bei der Junioren Weltmeisterschaft vom 4. bis 7. März in Lillehammer. Dort will die 17-Jährige auch im Teamwettbewerb ran.

Als ehemaliger Olympiaort ist Lillehammer für viele Wintersportler immer noch ein Zauberwort. So auch für die 17-jährige Fabienne Klumpp vom SV Baiersbronn, die am 2. März mit Sofia Eggersberger aus Oberstdorf, Maja Loh aus Klingenthal und Finja Eichel aus Oberhof von München aus mit dem Flieger zur Junioren-Weltmeisterschaft 2026 nach Norwegen abhebt.

Der Weg dorthin war für Fabienne teilweise steinig. Im Vorwinter wurde sie immer wieder von Krankheiten ausgebremst. In der Saison 2025/26 ist das zum Glück nun Vergangenheit. Die Baiersbronnerin, die inzwischen im dritten Winter das Skiinternat in Furtwangen besucht, fühlt sich derzeit in guter Form, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion erzählte.

Vorbilder aus der Familie

Wintersport und Schnee haben Klumpp von frühster Kindheit fasziniert. Mit gerade drei Jahren wagte Fabienne auf einer Felderschanze auf dem Ruhestein ihren ersten Hüpfer. Vorbilder hatte sie mit Opa Rainer als damaliger Nordischer Kombiniererin und dessen Bruder Uli Klumpp, die beide mit dem SV Baiersbronn verwachsen waren.

In ihrer sportlichen Entwicklung war auch Klaus Faißt maßgeblich involviert, der Fabienne für diesen Sport zu begeistern und auch zu formen wusste. Mit gerade sechs Jahren meisterte sie die größere Mattenschanze im Bergergrund, als sie ihre ersten Sprungski bekommen hatte. Ein echtes Erlebnis mit neun Jahren war der erste Sprung auf der 40 Meter Schanze am Ruhestein. Mit 12 Jahren folgte ein erster größerer Flug auf der 60 Meter Mattenschanze in Bad Peterstal Griesbach.

Unbeschreibliches Gefühl

Inzwischen hat Fabienne Klumpp in Planica bereits einen 120 Meter Flug hinter sich. Das sei ein unbeschreibliches Gefühl gewesen, berichtet sie. Ab dem dritten Lebensjahr nahm Fabienne an zahlreichen Wettkämpfen teil. Ihren ersten internationalen Wettbewerb absolvierte sie in Ruhpolding.

Im Skiinternat Furtwangen, das auch als Kaderschmiede für junge Talente gilt, findet die 17-Jährige optimale Bedingungen vor. Dort drückten schon mehrere spätere Olympiasieger die Schulbank. Trainiert wird fünfmal die Woche.

Etliche Schneekilometer

Zweimal in der Woche findet in Hinterzarten das Sprungtraining statt. In diesem Winter konnte man viele Schneekilometer auf den Loipen von Schönwald absolvieren. Für den Erfolg steht auch Klaus Kappes für die Nordische Kombination, der auch Co-Trainer von Björn Kircheisen ist.

An Wettkampf freien Wochenenden besucht Fabienne ihre Familie in Baiersbronn, um auch den Kontakt zu ihren Freunden/innen zu halten. Wenn es passt, absolviert Klumpp auch Laufrunden mit Tino Uhlig. Im Winter zum Teil auch im Skistadion Kniebis.

Große Anspannung gabs dann beim Alpencup in Rastbüchl, da Trainer Kircheisen erst zum Ende der Veranstaltung die vier von ihm nominierten Sportlerinnen bekannt gab.

Alles muss passen

Bei der Junioren WM, die vom 4. bis 7. März in Lillehammer stattfindet, gehen im Einzelrennen alle vier nominierten Teilnehmerinnen an den Start. Dann wird sich herausstellen , wer bei den Teamwettbewerben antreten kann. Beim Team-, wie auch Mixwettbewerb, gehen zwei der vier deutschen Sportlerinnen an den Start. Chancen dazu, rechnet sich Fabienne durchaus aus, doch ihr ist bewusst, das neben allen Können das Quäntchen Glück, das passende Wetter und der passende Ski dazu gehören.

Wichtig ist ihr jedoch zu betonen, dass im Team trotz allem Wettkampfdruck Harmonie und Teamgeist vorherrschen.