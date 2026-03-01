Nordische Kombination: Fabienne Klumpp vom SV Baiersbronn startet bei Junioren WM

Fabienne Klumpp vom SV Baiersbronn startet bei der Junioren Weltmeisterschaft vom 4. bis 7. März in Lillehammer. Dort will die 17-Jährige auch im Teamwettbewerb ran.
Als ehemaliger Olympiaort ist Lillehammer für viele Wintersportler immer noch ein Zauberwort. So auch für die 17-jährige Fabienne Klumpp vom SV Baiersbronn, die am 2. März mit Sofia Eggersberger aus Oberstdorf, Maja Loh aus Klingenthal und Finja Eichel aus Oberhof von München aus mit dem Flieger zur Junioren-Weltmeisterschaft 2026 nach Norwegen abhebt.