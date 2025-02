1 Läuft Nathalie Armbruster auch in Estland wieder mit der deutschen Fahne über die Ziellinie? Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Das ist neu für Nathalie Armbruster aus Freudenstadt: Die 19-Jährige startet beim Dreifach-Weltcup in Otepää im Gelben Trikot – und wird von Beginn an gejagt.









Auf das erfolgreiche und traditionsreiche Seefeld-Triple folgt für die neue Gesamtweltcup-Führende Nathalie Armbruster vom SV/SZ Kniebis das „Otepää-Triple“. Wie in Österreich eine Woche zuvor stehen für die nordischen Kombinierer in Estland am Wochenende drei Weltcups in drei verschiedenen Formaten an, nur die Reihenfolge ist anders.