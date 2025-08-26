Nordische Kombination: Damoklesschwert über Nathalie Armbruster

Die Nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer um Nathalie Armbruster starten in den Sommer Grand Prix. Unbeschwert ist der Saisonauftakt jedoch nicht.
Kurz und knackig – so wird er wieder, der Sommer Grand Prix der nordischen Kombinierer, der am Mittwochabend in Oberstdorf mit dem legendären Night Race startet. „Dieser Wettkampf ist einfach was ganz Besonderes“, freut sich Nathalie Armbruster auf das Compact Race mit dem Springen auf der Großschanze ab 18.00 Uhr (Männer 18.45 Uhr) und dem 5-Kilometer-Langlauf ab 20.15 Uhr (Männer ab 20.45 Uhr).