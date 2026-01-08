Nordische Kombination: Auftrag für Nathalie Armbruster – „Ida knacken!“

Nathalie Armbruster greift im Weltcup in Otepää wieder an. Denkt sie an diesen Ort in Estland, überkommt sie eine Gänsehaut. Manuel Faißt sorgt für eine Überraschung.
Ziemlich genau elf Monate ist es her, da lieferte Nathalie Armbruster aus Freudenstadt ein „voll geiles, unglaublich cooles“ Rennen ab. Bundestrainer Florian Aichinger war restlos begeistert: „Super, taktisch clever von der Natalie. Sie hat sich das wirklich super einteilt, hat das Tempo hochgehalten, heute hat wirklich alles gestimmt.“