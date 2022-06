G7-Gipfel München ist nicht Hamburg - Sieben Gründe für ruhige G7-Demo-Tage

Ein großes Gipfeltreffen in Deutschland? Da denken viele wohl an den Hamburger G20-Gipfel vor fünf Jahren, der völlig aus dem Ruder lief. In München bleibt es am Samstag eher ruhig - das hat Gründe.