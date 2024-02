Fünf Schüler in Wuppertal verletzt - Verdächtiger festgenommen

1 Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen, der mehrere Schüler verletzt haben soll. Foto: dpa/Roland Weihrauch

An einer Schule in Wuppertal in Nordhein-Westfalen werden mehrere Schüler verletzt. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest.









Link kopiert



In Wuppertal sind an einer Schule fünf Schüler verletzt worden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher in Düsseldorf. Die Polizei sei mit starken Kräften vor Ort. Auch der Festgenommene wurde dem Sprecher zufolge verletzt. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium im Stadtteil Elberfeld.