Nordhalden trifft sich: Deshalb ist das mehr als ein Dorfhock

Über 50 Menschen kommen zum dritten Dorfhock des Jahres. Für die Ortsgemeinschaft schließt die Veranstaltung eine große Lücke.
Es ist mittlerweile vielerorts zu einer Seltenheit geworden, dass das gesamte Dorf – oder zumindest weite Teile davon – nochmal gesellschaftlich zusammenkommt. Wie auch, wenn vielerorts Wirtshäuser reihenweise schließen? Eine solche gelebte Dorfgemeinschaft kann man allerdings in Nordhalden und Neuhaus noch erfahren. Und dieses Wir-Gefühl bestätigte sich einmal mehr beim Dorfhock.