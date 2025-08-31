Nordhalden trifft sich: Deshalb ist das mehr als ein Dorfhock

Über 50 Menschen kommen zum dritten Dorfhock des Jahres. Für die Ortsgemeinschaft schließt die Veranstaltung eine große Lücke.

Es ist mittlerweile vielerorts zu einer Seltenheit geworden, dass das gesamte Dorf – oder zumindest weite Teile davon – nochmal gesellschaftlich zusammenkommt. Wie auch, wenn vielerorts Wirtshäuser reihenweise schließen? Eine solche gelebte Dorfgemeinschaft kann man allerdings in Nordhalden und Neuhaus noch erfahren. Und dieses Wir-Gefühl bestätigte sich einmal mehr beim Dorfhock.

Dieser wird vom Ortschaftsrat Nordhalden dreimal pro Jahr organisiert. Engagiert ist hierbei allen voran der Nordhaldener Ortsvorsteher Dirk Steuer.

„Begonnen hat die Geschichte der Dorfhock-Ära bereits vor über zehn Jahren“, sagt er und erinnert sich an die bescheidenen Anfänge.

Das Konzept geht auf

„Damals war es noch an der Skihütte vom Skiclub Nordhalden. Allerdings gab es da keine sanitären Einrichtungen und für die älteren Bewohner war der Weg zu abseits.“ Somit wurde dann im Jahr 2022 entschieden, dass man für ein solches Ereignis auch die schöne Dorferlebnisscheune nutzen könnte.

Und wie sieht das dort dann aus? Die Organisation des Dorfhocks ist ganz einfach: Der Ortschaftsrat stellt den Grill und Getränke, alle Gäste bringen eigenes Grillgut mit. Salat und Kuchen sind dann jeweils für alle da. Der Ortsvorsteher betont die Bedeutung des Dorfhocks für die Gemeinschaft in Nordhalden: „Da wir in Nordhalden keine Wirtschaft mehr haben, traf man sich unterjährig nicht mehr so oft. Somit wurde der Gedanke des Dorfhocks geboren. Und von über 50 Personen wie an diesem Abend bis nur manchmal zehn Gästen ist alles dabei“, erzählt Dirk Steuer weiter. Die Geselligkeit und der Austausch miteinander steht bei der Veranstaltung im Vordergrund.

Seltene Gelegenheit

Und wo kommt es sonst noch vor, dass Alt und Jung mal zusammen an einem Tisch hocken und reden? Willkommen zum gemütlichen Beisammensein sind alle Einwohner von Nordhalden und Neuhaus sowie im Exil lebende und ehemalige Bewohner, sagt Dirk Steuer mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Für den Ortsvorsteher ist die Angelegenheit klar: Kommen lohnt sich! „Schön ist es jedes Mal“.