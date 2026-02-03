Nordafrika: Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet

Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
Tripolis - In Libyen ist ein prominenter Sohn des früheren Langzeitmachthabers Muammar al-Gaddafi getötet worden. Saif al-Islam sei heute bei einer "verräterischen und feigen" Tat "ermordet" worden, teilte sein politisches Büro mit. Vier maskierte Männer hätten seine Residenz in der westlibyschen Stadt Sintan gestürmt und al-Islam dann getötet. Sein Team trauerte um al-Islam, der sein "Leben für die Hoffnung auf ein stabiles Libyen" geopfert habe. Verantwortlich seien "Handlanger des Regimes" in Libyen.