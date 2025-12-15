Nordafrika: 37 Tote nach Überschwemmungen in Marokko

1 Die Regenfälle führten in der Provinz Safi zu schweren Überschwemmungen. Foto: Abderrazak Gouach/AP/dpa Als an der marokkanischen Küste schwerer Regen niedergeht, stehen in Safi bald ganze Viertel unter Wasser. Die Behörden sprechen von «massiven Sturzfluten».







Rabat - In Marokko sind nach schweren Regenfällen und Überschwemmungen mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. "Außerordentliche Gewitter" hätten sich gestern Abend in der Provinz Safi ereignet, die an der Atlantikküste südlich von Rabat im Norden Afrikas liegt, berichtete die Staatsagentur MAP. Daraufhin sei es innerhalb von kurzer Zeit zu massiven Sturzfluten gekommen. 14 Menschen wurden verletzt.