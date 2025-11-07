Sigmar Gabriel sieht beim Nord-Stream-2-Projekt keine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Der Ex-Minister spricht aber von Fehlern im Umgang mit Russland.
Schwerin - Beim Pipelineprojekt Nord Stream 2 hat es nach Erinnerung des früheren Bundeswirtschaftsministers Sigmar Gabriel (SPD) keine enge und regelmäßige Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Das sagte der Ex-Minister als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern zur Klimastiftung MV aus.