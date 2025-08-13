Nonnenmattweiher bei Neuenweg: Neue Trennlinie zwischen Bade- und Naturschutzbereich

Die Gemeinde Kleines Wiesental hat die Abtrennung zwischen Bade- und Naturschutzbereich im Nonnenmattweiher saniert.
Es ist ein besonderes Konstrukt am ehemaligen eiszeitlichen Gletschersee. Eine Hälfte ist für Badegäste vorgesehen, ein Teil mit der bekannten Torfinsel ist für den Naturschutz reserviert. Als Mittellinie fungierte bisher eine 140 Meter lange Barriere aus Baumstämmen, die mit Kettengliedern verbunden waren. Wie Stefan Niefenthaler mitteilt, waren diese Elemente in die Jahre gekommen. Nicht zuletzt, weil Badegäste sich gerne an der Abtrennung festhielten, drehten sich die Holzstücke, wodurch zusätzliche Spannung auf die Verbinder kam.