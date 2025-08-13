Nonnenmattweiher bei Neuenweg: Neue Trennlinie zwischen Bade- und Naturschutzbereich

Es ist ein besonderes Konstrukt am ehemaligen eiszeitlichen Gletschersee. Eine Hälfte ist für Badegäste vorgesehen, ein Teil mit der bekannten Torfinsel ist für den Naturschutz reserviert. Als Mittellinie fungierte bisher eine 140 Meter lange Barriere aus Baumstämmen, die mit Kettengliedern verbunden waren. Wie Stefan Niefenthaler mitteilt, waren diese Elemente in die Jahre gekommen. Nicht zuletzt, weil Badegäste sich gerne an der Abtrennung festhielten, drehten sich die Holzstücke, wodurch zusätzliche Spannung auf die Verbinder kam.

Abtrennung reißt regelmäßig

„Die Abtrennung ist dadurch immer wieder gerissen und drei- bis fünfmal im Jahr mussten wir die Ketten in den Holzstücken neu verschrauben“, berichtet der Bürgermeister. Jetzt also wurden alle alten Teile ausgetauscht. In Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Revierförster Joachim Trautwein, der sich nach seiner Pensionierung als Forstberater selbstständig gemacht hat, wurde eine Lösung ersonnen, die für die Beanspruchung besser geeignet ist. „Wir haben wieder Baumstämme genommen, diese aber mit Wirbeln verbunden, sodass sich jetzt jedes Stück drehen kann“, informiert Niefenthaler.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Werkhof und einem Gemeindearbeiter, der auch sein Forstspezialfahrzeug zur Verfügung stellte. Als Baumaterial konnte frisch geschlagenes Käferholz verwendet werden.

Sperrung des Sees ist kein Thema

Die Maßnahme kostete insgesamt knapp 6000 Euro. Die Gemeinde erwartet, dass sie nun deutlich weniger Arbeit mit der Abtrennung im Nonnenmattweiher hat.

Wie sehr der Gemeinderat an seinem Gewässer in der jetzigen kombinierten Mischnutzung als Freizeitort und Naturgebiet hängt, wurde vor vier Jahren deutlich, als von außen mögliche Restriktionen bis hin zur Sperrung des Sees laut geworden waren.

Zur Erinnerung: Hohe Wogen schlug der „Managementplan Belchen“ der Europäischen Union 2021 im Gemeinderat Kleines Wiesental. Die Gemeinderäte hatten dazu eine klare Meinung: Sie lehnten die Gedankenspiele zu Verboten am Nonnenmattweiher damals kategorisch ab.

Die Naturschützer des „Natura 2000-Managementplans“ waren beim Nonnenmattweiher zu folgenden Erkenntnissen gelangt: „Das als Badesee genutzte Gewässer im Naturschutzgebiet Nonnenmattweiher zeichnet sich vor allem im Sommer durch eine zeitweilige hohe Beeinträchtigung durch Erholungssuchende und Badende aus. An schönen Sommertagen sind vor allem an Wochenenden regelmäßig sehr hohe Besucherzahlen zu verzeichnen.“

Eine geforderte „Verkehrslenkung“ am Nonnenmattweiher ist mithilfe der Einführung von Parkgebühren umgesetzt worden.