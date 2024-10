Non-Food-Handel: Aldi und Lidl verlieren Marktanteile an Action & Co.

Aldi und Lidl verlieren Marktanteile an Action & Co.

1 Lidl verzeichnete 2023 den höchsten Umsatz bei den Lebensmittel-Discountern in Deutschland. Im Bereich Non-Food haben die Lebensmittel-Discounter zuletzt weniger umgesetzt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Bei Konsumenten erfreuen sich die Filialen von Action, Tedi und Woolworth wachsender Beliebtheit. Abseits von Lebensmitteln haben die Ketten die Lebensmittel-Discounter schon fast eingeholt.









Nürnberg - Nicht nur Lebensmittel, auch die Aktionsware aus dem Non-Food-Bereich lockt seit Jahren Kunden in die Filialen von Aldi und Lidl. Aber die Wühltische haben an Anziehungskraft verloren, wie neue Daten des zu YouGov gehörenden Marktforschers Consumer Panel Services (CPS) GfK zeigen. Haushalts- und Schreibwaren, Deko, Mode, Spielzeug oder Sportartikel werden demnach immer häufiger bei Discountern wie Action, Tedi und Woolworth gekauft. Die sind auf Non-Food spezialisiert - also auf Produkte, die man nicht verzehren kann.