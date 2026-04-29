Non-Food-Discounter: Action, Woolworth & Co. verdrängen klassische Fachhändler

Viele Menschen kaufen bei Discountern wie Action. Der Erfolg der Ketten wirkt sich für andere Einzelhändler spürbar negativ aus. Einige Branchen trifft es besonders.
Köln - Sie sind in vielen Innenstädten zu finden: Discounter wie Action, Tedi oder Woolworth werden in Deutschland immer beliebter und gewinnen an Bedeutung. Das zeigt eine Auswertung des Handelsforschungsinstituts IFH Köln. "Non-Food-Discounter rücken für viele Konsumenten zunehmend in den Mittelpunkt ihres Alltags. Sie ersetzen in zahlreichen Produktbereichen bereits andere Einkaufsstätten und nehmen dem Fachhandel Geschäft weg", sagt IFH-Experte Ralf Deckers.