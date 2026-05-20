Bei der Heim-EM gehörte Niclas Füllkrug zu den Fan-Lieblingen. Jetzt steht der Mittelstürmer laut Medienberichten nicht einmal im Aufgebot für die Fußball-WM. Dabei war er zuletzt noch zuversichtlich.
Berlin - Einen Tag vor der offiziellen Nominierung des deutschen WM-Kaders sickern immer mehr Informationen durch. Wie die "Bild"-Zeitung und Sky berichten, steht Stürmer Niclas Füllkrug nicht im Aufgebot von Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer soll den 33-Jährigen, der seit Januar als Leihspieler von West Ham United bei der AC Mailand unter Vertrag steht, telefonisch informiert haben.