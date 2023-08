Diese Nachnamen sind in den sieben Stadtteilen Lahrs am häufigsten

1 Die meisten Reichenbacher heißen Himmelsbach. Foto: Keiper

Müller, Schmidt und Weber – das sind die häufigsten Nachnamen in Lahr. In den sieben Ortsteilen sieht dies jedoch anders aus. In Kuhbach und Reichenbach dominiert der Nachname Himmelsbach. In Hugsweier ist Celik am häufigsten. Unsere Redaktion hat nachgeforscht, was die Namen bedeuten.









Im gesamten Stadtgebiet tragen 281 Menschen den Namen Müller. Bei den Stadtteilen ist er aber nur in Langenwinkel auf Platz eins zu finden. Bei gleich drei Stadtteilen hat es der Name „Müller“ sogar nicht Mal in die Top Fünf geschafft. Unsere Redaktion hat beim Lahrer Rathaus nachgefragt, welche Nachnamen in den sieben Stadtteilen am häufigsten vertreten sind.