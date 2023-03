Das sind die häufigsten Nachnamen in Neuried, Friesenheim, Schwanau und Meißenheim

1 Welche Nachnamen treten in Friesenheim und in Ried am häufigsten auf? Unsere Redaktion hat nachgehakt. Foto: Bohnert-Seidel (Archivbild)

Fischer, Schäfer, Jäger: Aus den Familiennamen in Friesenheim und im Ried lässt sich ablesen, dass die Region landwirtschaftlich geprägt ist. Unsere Redaktion hat nachgeforscht, welche Nachnamen in welcher Gemeinde am häufigsten verbreitet sind.









Wer Meier, Schneider oder Schmidt, drei der verbreitetsten Nachnamen in Deutschland, auch in Friesenheim und im Ried weit vorne erwartet, wird enttäuscht. Die Gemeinden haben ihre eigenen Namensdynastien. Das bestätigt unsere Umfrage in den Rathäusern.