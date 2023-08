1 Was sind die verbreitetsten Nachnamen in Lahr und in den Stadtbezirken? Unsere Redaktion hat nachgehakt. Foto: Archivfoto/Bildstein

In Lahr gibt’s viele Müllers, Schmidts und Webers. Unsere Redaktion hat nachgeforscht, welche Nachnamen in welchem Stadtbezirke am häufigsten verbreitet sind, und wie diese historisch entstanden sind. Dabei gab es neben vielen altbekannten Namen auch einige Überraschungen.









Müller, Meier, Schmidt sind bekanntermaßen unter den häufigsten Nachnamen in Deutschland ganz vorne zu finden. Auch in Lahr gibt es auf den vorderen Plätzen keine Überraschungen. Was auf das gesamte Bundesgebiet zutrifft, spiegelt sich auch hier wieder. Was aber für die Stadt als Gesamtes stimmt, gilt nicht automatisch auch für alle Stadtbezirke, wie die Daten aus dem Lahrer Rathaus zeigen.