Was lange währte, sollte am 2. Mai endlich gut werden – aber jetzt wird es doch noch etwas länger dauern, bis die neue Kindertagesstätte Alfred Haux in der Leipziger Straße bezogen werden kann.















Albstadt-Ebingen - Verspätungen hat es bei Planung und Bau der sechsgruppigen Kindertagesstätte Alfred Haux in der Leipziger Straße viele gegeben, Pannen auch – wenn man so will, steckte von Anfang an der Wurm drin, oder richtiger: die Maus. Denn ausschlaggebend für die Entscheidung, eine nagelneue Kita zu bauen, war die Erkenntnis gewesen, dass sich das alte, von Nagern verseuchte Haus beim besten Willen nicht mehr sanieren ließ.