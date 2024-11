Noch zwei Spiele in 2024: TSV Frommern will punkten – am besten schon gegen Schwenningen

TSV Frommern will punkten – am besten schon gegen Schwenningen

Noch zwei Spiele in 2024

1 Simeon Lindauer und der TSV sind wieder gefordert. Foto: Kara

Noch zwei Partien hat der TSV Frommern in diesem Jahr zu bestreiten: Am Samstag (Anstoß 14.30 Uhr) kommt der BSV Schwenningen, welcher im Hinspiel eher glücklich die drei Punkte holen konnte.









Der TSV Frommern und BSV Schwenningen stiegen jeweils als Meister in die Landesliga auf: Am 17. August – und damit gleich zum Saisonauftakt – standen sich beide Teams gegenüber. Dank einem Tor von Luca Arceri in der 85. Minute siegte die Elf von Jago Maric mit 2:1 und die Saison beider Teams verlief auch anschließend unterschiedlich.