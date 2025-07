1 Die geplanten Anlagen werden frühestens 2027 in Betrieb genommen. Foto: Thomas Fritsch Grüner Strom aus Baiersbronn für Baiersbronn: Zwei Windkraftanlagen könnten das möglich machen. Jedoch frühestens 2027.







Link kopiert



Eigenen grünen Strom zu erzeugen und diesen dann noch kostengünstig an die Bürger abgeben zu können, diese Wunschvorstellung könnte in Baiersbronn bald Wirklichkeit werden. Doch ob und wann es so weit sein könnte, steht noch nicht fest.