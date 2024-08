Erste „Startklar“-Messe in Albstadt Längst sind die Firmen die Bewerber

Rund 600 Schüler haben am Donnerstag und Freitag in die Ebinger Festhalle hineingeschaut, in der erstmals die Ausbildungs- und Studienmesse „Startklar“ stattfand. Nicht schlecht für den Anfang, lautet das Fazit von Veranstalter „artistic werbewelten“.