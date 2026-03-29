Noch Plätze frei: Diese Angebote erwarten Jugendliche beim Offenburger Girls’- und Boys’-Day

Der Girls’- und Boys’-Day ist am Donnerstag, 23. April. Unternehmen und Institutionen bieten dabei Einblicke in Technik, Handwerk, Pflege und Verwaltung – einige Plätze sind noch frei.

Alle Jugendlichen ab der fünften Klasse sind eingeladen, am Girls’ und Boys’ Day am Donnerstag, 23. April, Berufe zu erkunden, die sie aufgrund ihres Geschlechts selten im Blick haben. Mädchen lernen Berufe kennen, in denen nur wenige Frauen arbeiten und die sie deshalb oft nicht in Erwägung ziehen – bei Jungen verhält es sich entsprechend umgekehrt.

An diesem Tag stehen den Mädchen viele Türen in den Bereichen Technik und Naturwissenschaften, Forschung und Wissenschaft, Informatik und Handwerk offen. Darüber informiert der Veranstalter in einer Mitteilung.

„Dabei können diese Berufe den Neigungen der Teilnehmenden eher entsprechen und spannende Karrieremöglichkeiten bieten“, betonte Carina Klemm, die Gleichstellungsbeauftragte des Ortenaukreises. Jungen können etwa in den Bereichen Pädagogik, Pflege und Gesundheit Berufe kennenlernen.

Viele Ortenauer Unternehmen beteiligen sich an der Aktion

Viele Unternehmen und Institutionen der Ortenau haben ihre Angebote eingestellt. Wer mitmachen will, sollte sich beeilen: „Bis Freitag, 17. April, können sich interessierte Jugendliche noch ihr Girls’Day- oder Boys’Day-Angebot beim Landratsamt Ortenaukreis sichern“, so Klemm.

Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Ortenaukreis wieder mit einem vielfältigen Angebot. „Bei der Vermessung und Flurneuordnung können in Offenburg neun Mädchen den Beruf der Vermessungstechnikerin kennenlernen – zusätzlich gibt es in diesem Jahr auch drei Plätze in unserer Außenstelle in Wolfach.

Außerdem bieten wir in den Straßenmeistereien in Offenburg, Achern, Lahr und Haslach jeweils zwei Plätze für den Beruf der Straßenwärterin an. Im Rahmen des Boys’Day ermöglichen wir in Offenburg vier Jungen Einblicke in den Beruf des Verwaltungsfachangestellten. Es sind noch einige Plätze frei. Wir freuen uns über Anmeldungen“, ergänzt Miriam Thies vom Personalamt des Ortenaukreises.

Wie macht man mit?

Mitmachen beim Girls’Day und Boys’Day ist ganz einfach: Alle Angebote erscheinen online unter www.girls-day.de und www.boys-day.de auf einer Deutschlandkarte, dem sogenannten Girls’Day- und Boys’Day-Radar. Die Jugendlichen finden dort über die Postleitzahlen- oder Ortssuche die für sie passenden Angebote und melden sich direkt über das Radar an.