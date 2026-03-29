Noch Plätze frei: Diese Angebote erwarten Jugendliche beim Offenburger Girls’- und Boys’-Day

Der Girls’- und Boys’-Day ist am Donnerstag, 23. April. Unternehmen und Institutionen bieten dabei Einblicke in Technik, Handwerk, Pflege und Verwaltung – einige Plätze sind noch frei.
Alle Jugendlichen ab der fünften Klasse sind eingeladen, am Girls’ und Boys’ Day am Donnerstag, 23. April, Berufe zu erkunden, die sie aufgrund ihres Geschlechts selten im Blick haben. Mädchen lernen Berufe kennen, in denen nur wenige Frauen arbeiten und die sie deshalb oft nicht in Erwägung ziehen – bei Jungen verhält es sich entsprechend umgekehrt.