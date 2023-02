1 Der FC Ottenheim (in Blau) führt die Kreisliga B mit acht Punkten Vorsprung an. Foto: Fissler

Der FC Ottenheim ist das Maß aller Dinge in der Kreisliga B. In der Hinrunde gab es keine einzige Niederlage und sogar nur eine Punkteteilung. Als Gründe für die Siegesserie gelten zum einen die wenigen Verletzungen aber auch die neue taktische Aufstellung.









Die Bilanz des FC Ottenheim in der Kreisliga B sucht seinesgleichen. Aus 15 Spielen gingen die Ried-Kicker 14 Mal als Sieger hervor. Nur gegen die Reserve des FV Langenwinkel gab es lediglich einen Punkt.

Die Serie der Unbesiegbarkeit ist auch mit dem Blick auf andere Ligen in der Region etwas fast Einmaliges. Nur der SV Lautenbach in der Kreisliga B Staffel zwei und die SG Wagshurst/Ulm II in der Kreisliga B Staffel sieben sind im Bereich Offenburg ebenfalls noch ohne Niederlage. Von Verbandsliga bis zur Kreisliga A gibt es im Bereich Südbaden derweil keinen weiteren ungeschlagenen Tabellenführer.

Ein Erfolgsbaustein in Ottenheim ist der Trainer, der auch auf dem Platz mitwirkt. „Benjamin Ziegler hilf uns auch als Spieler extrem weiter“, erklärt FCO-Sportvorstand Dirk Ostermann. Außerdem kam mit dem neuen Spielertrainer auch ein neues System ins Ried. „In dieser Saison haben wir auf eine Dreierkette mit zwei Stürmern umgestellt. Damit spielen wir nun mit mehr Pressing“, so Ostermann.

Profiteur der neuen taktischen Aufstellung ist auch Stürmer Kevin Krieg. „Er schießt jedes Jahr seine Tore. Aber unser Spielstil liegt ihm nun noch mehr“, sagt Ostermann über den Angreifer, der mit 25 Toren der Ballermann der Saison ist.

Außerdem ist die Gesundheit der Spieler in Ottenheim dieses Jahr ein Trumpf. David Grether fehlt zwar mit einer Knieverletzung schon seit Oktober, aber ansonsten waren alle Spieler in der Hinrunde fit.

Stürmer Marc Walter fällt mit Innenbandriss lange aus

Für die Rückrunde sieht das allerdings nun anders aus: Marc Walter hat sich im Testspiel gegen Dörlinbach das Innenband gerissen. „Er wird wohl mindestens neun Wochen ausfallen. Ein Einsatz in der Rückrunde wird daher schwierig. Als unser zweitbester Torjäger war er sehr wichtig für uns“, bedauert Trainer Ziegler.

Für den Coach lauert im Erfolgslauf auch eine Gefahr. „Ich habe Angst vor einem Kopf-Problem“, beschreibt Ziegler. Daher warne er immer wieder vor der Qualität der Gegner in einer sehr ausgeglichenen Liga, damit seine Spieler keinen Konkurrenten auf die leichte Schulter nehmen und die mentale Einstellung bei all dem Lob leidet. Für den aktuellen Erfolgslauf hält der Trainer aber fest: „Die Mentalität der Mannschaft ist hervorragend.“

Für die Rückrunde bekommt der Primus, der schon acht Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Kippenheim hat, Verstärkung. Yannick Rheinschmidt kommt vom FV Sulz und Stürmer Ferdinand Weide gilt nach langer Verletzung fast als Neuzugang. „Er hat zwei Jahre lang nicht gespielt und trainiert jetzt wieder mit“, so Ostermann.

Weitere Wechsel sind im Winter nicht eingeplant. „Wir sind zufrieden mit dem Kader. So passt es auch im zwischenmenschlichen Bereich gut“, hält Ostermann fest. Der Sportvorstand freut sich über eine gute Trainingsbeteiligung von mehr als 20 Mann für jede Einheit und über den Zusammenhalt der Truppe. „Unsere Jungs sind auch schon mit 25 Mann zusammen in den Skiurlaub gefahren.“

Eine Niederlage ist übrigens in Ottenheim auch für die zweiten Mannschaft ein Fremdwort. Diese führt die Kreisliga C Staffel vier ungeschlagen an. In 14 Spielen gab es ausnahmslos Siege – bei einer Tordifferenz von 51:9.