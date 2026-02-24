Die Welt wird immer digitaler, doch noch immer nutzen manche Menschen in Deutschland das Internet gar nicht. Eine Altersgruppe sticht besonders hervor.

Wiesbaden - Shopping und Streaming, Ticketkauf und Tischbuchung: Viele Bereiche des alltäglichen Lebens werden zunehmend online organisiert. Zugleich waren einige Millionen Menschen in Deutschland nach eigenen Angaben noch nie im Internet. "Gut drei Prozent der Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren waren im Jahr 2025 in Deutschland sogenannte Offliner – sie hatten noch nie das Internet genutzt", teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Das entspreche knapp 2,1 Millionen Menschen.

Zum Vergleich: Im Jahr zuvor lag der Anteil den Angaben zufolge noch bei vier Prozent. Laut den Statistikern ging der Anteil der "Offliner" binnen fünf Jahren kontinuierlich zurück: 2021 waren es demnach noch sechs Prozent. Die Zahlen stammen aus einer jährlichen Befragung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien.

Anteil der "Offliner" unter älteren Menschen am größten

Besonders viele "Offliner" gab es erwartungsgemäß unter den älteren Menschen. "Am größten war der Anteil derer, die das Internet noch nie genutzt haben, in der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen: Hier war 2025 rund ein Zehntel (zehn Prozent) offline", erklärten die Statistiker. In der Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen waren den Daten zufolge drei Prozent noch nie online. Bei den 16- bis 24-Jährigen gab es zwei Prozent "Offliner", bei den 25- bis 44-Jährigen ein Prozent.

Deutliche Unterschiede zwischen den EU-Staaten

Und wie sehen die Daten im EU-weiten Vergleich aus? Laut der EU-Statistikbehörde Eurostat lag der Anteil der "Offliner" innerhalb der Europäischen Union im vergangenen Jahr bei vier Prozent. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Ländern. So gaben in Irland, Schweden, Luxemburg und den Niederlanden weniger als ein Prozent der 16- bis 74-Jährigen an, noch nie das Internet genutzt zu haben. Die höchsten Anteile an "Offlinern" verzeichneten dagegen Kroatien und Portugal mit jeweils rund zehn Prozent.

Zur weltweiten Situation verwies das Bundesamt auf eine Schätzung der Internationalen Fernmeldeunion der Vereinten Nationen (ITU). Demnach war 2025 gut ein Viertel (26 Prozent) der Weltbevölkerung offline.