Die Welt wird immer digitaler, doch noch immer nutzen manche Menschen in Deutschland das Internet gar nicht. Eine Altersgruppe sticht besonders hervor.
Wiesbaden - Shopping und Streaming, Ticketkauf und Tischbuchung: Viele Bereiche des alltäglichen Lebens werden zunehmend online organisiert. Zugleich waren einige Millionen Menschen in Deutschland nach eigenen Angaben noch nie im Internet. "Gut drei Prozent der Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren waren im Jahr 2025 in Deutschland sogenannte Offliner – sie hatten noch nie das Internet genutzt", teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Das entspreche knapp 2,1 Millionen Menschen.