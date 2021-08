1 Ein Rückhaltebecken für Regenwasser wurde an der Erddeponie Birre gebaut. Foto: Sannert

Die Erddeponie Birre vor den Toren Freudenstadts darf weiter aufgefüllt werden. Voraussetzung dafür ist jedoch der Bau von Regenrückhaltebecken, um das Wasser gedrosselt in den Lombach abzuleiten und anliegende Gemeinden vor Hochwasser zu schützen.

Freudenstadt - Wie alt die Erddeponie an der Bacherkreuzung genau ist, kann Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung, gar nicht sagen. Den Unterlagen zufolge wurde aber schon in den 80er-Jahren Erdaushub und auch Bau- und Straßenschutt auf der "Birre" abgekippt. Betreiber der Erddeponie, auf der heute nur noch unbelastete Erde angeliefert werden darf, ist die Firma Schuler Garten & Landschaft aus Dietersweiler.

Volumen reicht vermutlich vier Jahre

Immer wieder musste die Stadt Freudenstadt, der die Deponie gehört, Anträge stellen, um das Schüttvolumen aufzustocken. 2016 wurden 88 000 Kubikmeter Erde genehmigt. Diese Menge reichte gerade einmal vier Jahre – auch wegen dem Krankenhausneubau, bei dem 43 000 Kubikmeter Erdaushub anfielen. 25 000 Kubikmeter davon wurden im Gewerbegebiet Sulzhau eingebaut, der Rest wanderte auf die Deponie. Ende 2020 stellte die Stadt deshalb erneut einen Antrag für die "flächenhafte Erweiterung und Erhöhung" ihrer Erddeponie.

Jetzt dürfen weitere 108 000 Kubikmeter aufgeschüttet werden. Bei einem durchschnittlichen Schüttvolumen von 25 000 Kubikmeter würde das gerade einmal für weitere vier Jahre reichen. Müller ist sich aufgrund der vermehrten Bautätigkeit sicher: "Spätestens in sechs Jahren werden wir das Schüttvolumen erreicht haben." Bei jeder Deponieerweiterung musste die Stadt nach einer Begehung mit dem ökologischen Baubegleiter Olfert Dorka arten- und naturschutzrechtliche Auflagen erfüllen und entsprechende Ausgleichsmaßnahmen erbringen. So wurden beispielsweise für die Eidechsen, die auf der Erweiterungsfläche lebten, an anderer Stelle der Deponie sogenannte Ersatzhabitate geschaffen. Inzwischen gibt es auch Kreuzkröten auf der "Birre". Ihnen dient ein Wasserloch, das sich nahe der Einfahrt zur Deponie an der Kreisstraße 4743 Richtung Dietersweiler gebildet hat, als Laichgewässer. Und das muss laut Landratsamt geschützt werden. Auch für die Deponieaufschüttung Richtung Bacherkreuzung, die in den nächsten Jahren erfolgen soll, gibt es Auflagen – diesmal nicht nur für den Natur- und Artenschutz. Zum ersten Mal in der Deponiegeschichte spielt auch die Regenrückhaltung eine Rolle.

Kürzlich wurde am Deponieende Richtung Aach ein Regenrückhaltebecken angelegt. In einem weiteren Becken auf der Deponie soll sich das Regenwasser zunächst sammeln und erst einmal ruhen, damit sich Feststoffe absetzen können. Das gereinigte Wasser wird dann in das darunter liegende Regenrückhaltebecken geleitet. 350 Kubikmeter Wasser haben darin Platz. Rudolf Müller glaubt, dass das Volumen nur bei Starkregen benötigt wird und das Becken die meiste Zeit leer sein wird. Doch wenn innerhalb kurzer Zeit viel Regen fällt, dann wird das Regenrückhaltebecken wichtig für den Hochwasserschutz.

Da auf eine Verdichtung des Bodens gezielt verzichtet wurde, kann ein Teil des Wassers vor Ort versickern. Der Rest fließt im Verbindungsgraben an der Bundesstraße 28 entlang und wird gedrosselt in den Lombach geleitet. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auf der aktuellen Erweiterungsfläche auch noch ein zweites Regenwasser-Ruhebecken gebaut werden.

Tunnelbau wirkt sich nicht aus

Wo die Freudenstädter in ein paar Jahren ihren Erdaushub hinbringen können, das müsse, so Müller, erst noch entschieden werden. Denn eine nochmalige Erweiterung der Deponie Richtung Bacherkreuzung sei nicht mehr möglich und Richtung Aach werde es wegen der drei vorhandenen Biotope schwierig. "Wenn wir für die Biotope keine Lösung finden, sind wir an diesem Standort am Ende", ist der Leiter der Stadtentwicklung überzeugt.

Der geplante Tunnelbau in Freudenstadt nach Baiersbronn spielt für die Lebensdauer der Erddeponie Birre allerdings keine Rolle. Denn dieser Aushub soll zwischengelagert, dann aufbereitet und anderswo wieder eingebaut werden.