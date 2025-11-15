Schienen, Weichen, Oberleitungen – alles altert schneller als gedacht. Bahnchefin Palla erwartet deshalb 2026 mehr als 28.000 Baustellen im Gleisnetz. Was das für die Fahrgäste bedeutet.
Berlin - Bahnfahrgäste müssen sich im nächsten Jahr auf mehr Baustellen und dadurch verursachte Verspätungen einstellen. Zahlreiche Bahnanlagen müssten früher erneuert werden als bisher gedacht, sagte Bahnchefin Evelyn Palla der "Süddeutschen Zeitung". "Das hatten wir in unseren Prognosen in dieser Dramatik bislang nicht abgebildet", fügte die Vorstandsvorsitzende des Konzerns hinzu.