1 Halsbrecherisch war die Verfolgungsjagd quer durch Neubulach. Foto: © ambrozinio - stock.adobe.com

Eine Polizeimeldung sorgt am Wochenende für Aufsehen: Ein junger Verkehrsrowdy rast mit mehr als 100 Sachen durch die Neubulacher Innenstadt, flüchtet vor der Polizei. Was dem Raser jetzt droht, erklären die Ordnungshüter auf Anfrage.















Link kopiert

Neubulach - Die spektakuläre Verfolgungsjagd in Neubulach sorgte am Wochenende bereits für mächtig Aufsehen. Ein 20-jähriger Mercedesfahrer hätte eigentlich durch die Streifenpolizei kontrolliert werden sollen. Zunächst stoppte der Fahrer auch. Doch als er nun von den Beamten angewiesen wurde, in die Tankstelle am Neubulacher Ortseingang zu fahren, gab der Mercedes-Fahrer Gas und ergriff die halsbrecherische Flucht.

Zunächst fuhr der 20-Jährige über die Calwer Straße und die Julius-Heuß-Straße durch Neubulach. Der Mercedesfahrer setzte dann laut Polizei seine Flucht in Oberhaugstett auf der Hauptstraße fort und bog dann nach rechts in die Martinsmooser Straße ab. Dort wurde das Fahrzeug von der Polizei aus den Augen verloren. Bei der Flucht durch die Ortschaften überholte der Mercedes-Fahrer mehrere Fahrzeuge. Teilweise betrug die Fluchtgeschwindigkeit mehr als 100 Kilometer pro Stunde (km/h), berichten die Beamten in einer Mitteilung. Zeugen wurden gesucht, um den genaueren Ablauf der Flucht zu rekonstruieren. Doch ist dieser Aufruf von Erfolg gekrönt? "Es gibt noch nicht viel Neues zu berichten. Aktuell sind wohl noch keine Zeugenhinweise eingegangen", erklärt Jürgen Wagensommer auf Anfrage unserer Redaktion.

Es gilt eigentlich Tempo 40

Der Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Pforzheim weiß aber, was dem Fluchtfahrer droht: ein mehrmonatiges Fahrverbot und eine saftige Geldbuße. Die ist beträchtlich, wie ein Blick in den aktuellen Bußgeldkatalog zeigt. Was die Lage für den Raser noch übler macht: In Neubulach und Oberhaugstett gilt seit der Umsetzung des Lärmaktionsplans durchgehend eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h. Folglich bretterte der Mercedes-Fahrer in seinem schwarzen Gefährt mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 61 km/h durch die Ortschaften, überholte auch noch andere Verkehrsteilnehmer, wie die Polizei mitteilte. Dies führt laut Bußgeldberechnung zu einer Geldbuße von 700 Euro, drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei Flensburg. Hinzu kommt, dass der Raser die Flucht ergriff. "Missachten der Anhaltezeichen", erläutert Wagensommer den Fachterminus – eine Ordnungswidrigkeit, die weiter zu Buche schlagen wird. Am Ende werde ein ganzheitliches Bußgeld ausgesprochen, erläutert der Polizeisprecher.

Beifahrerin vernommen

Der junge Mann wurde inzwischen ausfindig gemacht, auch die 17-jährige Beifahrerin wird alsbald vernommen, wie Wagensommer weiter erklärt. Die Vernehmung des Fluchtfahrers stehe noch aus. Auch die genaue Geschwindigkeitsüberschreitung wird nochmals überprüft, da die Messung von einem hinterherfahrenden Polizeiwagen aus noch andere Toleranzwerte habe, als eine stationäre Messung. "Die Ermittlungen sind noch im Gange", sagt der Polizeisprecher abschließend.