Noch keine Lösung in Sicht

1 Der Steinsporensteg bei Altenheim ist in einem so schlechten Zustand, dass er vorerst gesperrt werden muss. Die Holzpfähle sind morsch, sodass die nötige Sicherheit beim Überqueren nicht mehr gegeben ist. Was mit der Brücke passiert, das wird derzeit in Altenheim diskutiert. Foto: RS Ingenieure

Der Steinsporensteg in Altenheim ist so marode, dass er gesperrt werden musste. Jetzt macht sich der Ortschaftsrat Gedanken darüber, was mit der Brücke geschehen soll. Bislang sind sich die Räte noch uneinig.















Link kopiert

Altenheim - Note vier – ungenügender Bauwerkszustand. Das war das ernüchternde Ergebnis der jüngsten Brückenprüfung im vergangenen Jahr des Steinsporenstegs in Altenheim. "Die Bohrwiderstandsmessungen waren ernüchternd: Die Holzstützen der Unterbauten sind im Kern morsch – sodass wir umgehend der Gemeinde empfohlen haben, die Brücke aus Sicherheitsgründen zu sperren", erklärte Franz Doll, Abteilungsleiter Brückenbau von RS Ingenieure in der Ortschaftsratssitzung.

Drei Varianten hat das Ingenieurbüro jetzt ausgearbeitet und den Räten vorgestellt: Variante eins wäre der Abriss der Brücke ohne einen Ersatz. Die Kosten lägen dann bei rund 10 000 Euro. Allerdings würde es dann eben keinen Übergang an der Stelle mehr geben. Variante zwei stellt eine Instandsetzung des Bauwerks im Bestand dar. "Dabei werden die morschen Holzteile durch feuerverzinkte Stahlteile ersetzt", erklärte der Experte. Bei den Kosten liege man mit dieser Variante bei rund 25 000 Euro und hätte eine Restnutzungsdauer von 15 bis 20 Jahren. Die Brücke sei dann aber weiter nicht als Radweg nutzbar und auch nicht barrierefrei. Das alles würde die dritte Variante bieten: Sie ist der komplette Neubau des Steinsporenstegs. "Die Unterbauten würden aus Stahlbeton sein, der Überbau ein Stahllängsträger", so Doll. Die Kosten liegen bei einem Neubau bei rund einer Millionen Euro – mit Aussicht auf Förderung könnte ein Zuschuss von 50 Prozent auf die Herstellungskosten entlasten. Für den Zuschuss müsse man sich allerdings an gewisse Bauweisen halten. Die Nutzungsdauer würde dann rund 80 Jahre betragen.

Bernd Uebel stellt Sperrung in Frage

Variante eins war für die Räte raus – eine Überquerung solle es auch in Zukunft geben. Uneinigkeit herrschte allerdings bei der Frage, ob Neubau oder Reparaturarbeiten. "Die Brücke ist im Freizeitbereich schon gefragt – und die Kosten der Variante zwei liegen noch im Rahmen", so Ortsvorsteher Jochen Strosack. Gerhard Moser und Ralf Wendle waren hinsichtlich der geplanten Umsetzung der Stahlstützen, die die morschen Pfeiler ummantelnd unterstützen sollen, skeptisch. "Warum schneidet man das morsche Holz nicht raus?", fragte Moser. Und Wendle wollte wissen, warum man die kaputten Holzstützen durch Stahlstützen nicht einfach komplett ersetze. "Das könnte man tun – es würde sich aber in den Kosten niederschlagen. Ein einfacher Austausch einer Stütze schlägt mit rund 120 000 Euro zu Buche", so Doll.

Bernd Uebel waren es generell zu wenig vorgestellte Varianten. Außerdem beschwerte er sich über die Sperrung: "Warum muss man die Brücke denn gleich sperren, nur weil eine Empfehlung dazu ausgesprochen wird?", stellte er die Frage in den Raum. "Es wäre eine Katastrophe, würde die Gemeinde dieser Empfehlung der Experten nicht nachgehen", erwiderte Strosack.

Für Uta Adam war klar, Variante zwei würde gut passen, mehr könne man nicht investieren. Bernd Reinholdt war hingegen anderer Meinung und machte deutlich, dass er es nicht verstehen könne, dass manche Ratsmitglieder den "Ultra-Spar-Vorschlag" einfach abnickten. "Warum machen wir denn nicht Nägel mit Köpfen – und haben dann 80 Jahre Ruhe? Wir sparen uns hier immer die Finger wund und stecken immer wieder zurück", monierte er. Für eine solche Brücke eine Millionen Euro und mehr auszugeben, sei schlicht unverhältnismäßig, waren sich Wendle und Adam einig.

Letztlich stellte Wendle den Antrag, eine weitere Variante – das Ersetzen der Stahlstützen – durchrechnen zu lassen. Mehrheitlich schloss sich der Altenheimer Gemeinderat diesem Vorschlag an. Wie es weitergeht, bleibt also weiter offen.

Historie

Der circa 70 Meter lange Steg wurde 1957 im Zuge des ehemaligen Leinpfades errichtet. Da er ab dem 1970er-Jahren nicht mehr für die Schifffahrt benötigt wurde, übertrug das Schifffahrtsamt 1976 der Gemeinde Neuried das Eigentum und die Unterhaltungslast an dem Steg. 2011 wurden Sanierungsarbeiten an den Betonfundamenten und 2012 am Stahloberbau durchgeführt. Der Stahl wurde entrostet und neu beschichtet sowie der Belag aus Eichenbrettern ergänzt. 2018 stellte man fest, dass große Teile des Bretterbelags aus Sicherheitsgründen ersetzt werden müssen. Man entschloss sich den kompletten Belag gegen einen Belag aus widerstandsfähigen Robininenholz zu ersetzen.