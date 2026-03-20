Noch kein Urteil im März: Gerichtsverfahren wegen Totschlags in Müllheim dauert länger

Das Verfahren wegen Totschlags in Müllheim nimmt mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant.

Im Totschlagsprozess gegen einen fünffachen Familienvater aus Müllheim wird es im März noch kein Urteil geben. Das Landgericht Freiburg hält zusätzliche Verhandlungstermine bis weit in den April hinein für nötig. Möglicherweise müssen die Vormünder der minderjährigen Kinder des Angeklagten noch als weitere Zeugen vernommen werden. Außerdem könnten zusätzliche Akten der Arbeitsagentur zur beruflichen Situation des Angeklagten herangezogen werden. Ursprünglich waren für diese Woche bereits die Plädoyers geplant.

Befangenheitsantrag abgelehnt Ein Befangenheitsantrag des Verteidigers gegen die Kammer wurde abgelehnt. Anwalt Nicolai Erschig habe auf einem Aktendeckel zu dem Prozess das Wort „Mord“ entdeckt und daraus die These abgeleitet, dass sein Mandant, der lediglich wegen Totschlags angeklagt ist, vom Gericht vorverurteilt und nicht fair behandelt werde.

Dem 48-jährigen Mann wird vorgeworfen, im vergangenen Sommer seine drei Jahre jüngere Ehefrau in der Wohnung der Familie in Müllheim im Streit erstochen zu haben. Beim Eintreffen der Polizei versuchte er, sich durch zahlreiche Messerstiche in den eigenen Hals das Leben zu nehmen – jedoch ohne Erfolg. Seit seiner Verhaftung sitzt der geständige Afghane in Untersuchungshaft.

Ein Gutachter attestierte ihm im Prozess nun eine leichte depressive Störung, die jedoch keine Verminderung oder gar einen Wegfall der Schuldfähigkeit begründen würde. Auch eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik nach Paragraf 63 Strafgesetzbuch käme im Falle einer Verurteilung nicht in Betracht.