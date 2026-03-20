Noch kein Urteil im März: Gerichtsverfahren wegen Totschlags in Müllheim dauert länger

Das Verfahren wegen Totschlags in Müllheim nimmt mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant.
Im Totschlagsprozess gegen einen fünffachen Familienvater aus Müllheim wird es im März noch kein Urteil geben. Das Landgericht Freiburg hält zusätzliche Verhandlungstermine bis weit in den April hinein für nötig. Möglicherweise müssen die Vormünder der minderjährigen Kinder des Angeklagten noch als weitere Zeugen vernommen werden. Außerdem könnten zusätzliche Akten der Arbeitsagentur zur beruflichen Situation des Angeklagten herangezogen werden. Ursprünglich waren für diese Woche bereits die Plädoyers geplant.