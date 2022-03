So helfen engagierte Weidener Winzern im Ahrtal beim Wiederaufbau

Auch acht Monate nach der Flutkatastrophe liegt im Ahrtal noch vieles im Argen. Davon konnte sich der Weidener Ralf Haas erst kürzlich bei einem Hilfseinsatz für zwei Winzer überzeugen.















Dornhan-Weiden - Durch die aktuellen Ereignisse in der Ukraine sind viele andere Dinge in den Hintergrund gerückt, auch die Situation im Ahrtal. Mittlerweile sind fast acht Monate vergangen, seitdem riesige Wassermassen die Region Trier und das Ahrtal in der Eifel erschüttert, teilweise zerstört und Menschenleben gekostet haben.

Als der Ortschaftsrat, Landwirt und Landschaftsgärtner Ralf Haas aus Weiden bei einem Bericht im Fernsehen sah, wie groß das Ausmaß der Zerstörung immer noch ist, machte ihn das betroffen. Vor rund vier Wochen fuhr er deshalb das erste Mal ins Ahrtal, zunächst mit dem Auto und im Bestreben, Kontakte zu knüpfen und zu sehen, wo er möglicherweise Hilfe leisten könnte.

Sofort Unterstützung

Zurück in Weiden, schilderte er seinem Kollegen Andreas Sturm, der einen Landmaschinenhandel in Marschalkenzimmern hat, seine Eindrücke. Dieser erklärte sich sofort dazu bereit, seinen Traktor zur Verfügung zu stellen. Weil er selbst nicht beim Hilfseinsatz vor Ort dabei sein konnte, meldete sich Sturms Mitarbeiter Alex Luz, um Haas in die Gemeinde Maischoß im Ahrtal zu begleiten.

Haas hatte sich dazu entschieden, zwei Winzern unter die Arme zu greifen. "Ich wollte jemandem helfen, der einer ähnlichen Arbeit wie ich nachgeht", sagt er mit Blick auf seine Landwirt-Tätigkeit. "Nach meiner Schulter-OP konnte ich in meinem Betrieb noch nicht richtig arbeiten, aber so ein bisschen Baggerfahren geht. Deshalb habe ich mich entschlossen, die Zeit sinnvoll zu nutzen."

Rund zwei Wochen später ging die Reise per Traktor los – 380 Kilometer über Landstraßen. "Das war schon eine ordentliche Tour. Damit wir uns nicht auch noch verfahren, hatten wir ein Begleitauto mit Navi dabei", erzählt Haas. Zehn Stunden habe man für die Fahrt durch durchaus malerische Landschaft gebraucht.

Wie Kraut und Rüben

Vor Ort bot sich dann ein ganz anderes Bild. "Überall lagen Reben und Drähte herum. Da sah es überall aus wie Kraut und Rüben", erinnert sich Haas. Die Wohnhäuser der Winzer hatten während der Flut bis zum ersten Stock unter Wasser gestanden und mussten deshalb komplett entkernt werden.

Insgesamt drei Weinberge baggerten Haas und Luz in rund einer Woche frei. Von morgens bis abends transportierten sie Schlamm weg – laut Haas rund zehn Lastwagen insgesamt – und brachten Erde dorthin, wo das Wasser den Boden weggespült hatte. Zudem zogen die Helfer Wurzelstöcke heraus, damit neu bepflanzt werden kann.

Es sei faszinierend gewesen, zu sehen, wie die Winzer ihre klein parzellierten Weingüter an den steilen Hängen mit speziellen, kleinen Raupen bewirtschaften, berichtet Ralf Haas. Übernachtet haben er und Luz in einem Hotel, das ebenfalls durch die Flut beschädigt wurde und nun für Helfer zur Verfügung steht.

Mutlose Bürger

Die Stimmung unter den Bürgern im Ahrtal sei gemischt, so Haas. Die Rheinländer gingen zwar seinem Eindruck nach mit Krisen unbeschwerter um, Missstimmung gebe es allerdings, weil mancher schon (finanzielle) Hilfe bekommen habe und andere noch nicht. "Manche Bürger sind mutlos. Ein paar sind auch schon weggezogen, weil ihnen das Risiko zu hoch ist, dass es nochmal zu so einer Flut kommt", weiß Haas aus Gesprächen vor Ort.

Diese Sorge sei nicht ganz unbegründet. Durch Schlamm und Unrat sei das Bachbett der Ahr nun höher als vor der Flutkatastrophe und mancher Keller schon bei einem erhöhten Wasserpegel feucht. Einige Bürger hätten deshalb nun eine Pumpe im Keller. "Eigentlich müsste man das Bachbett ausbaggern. Aber da sprechen wohl Naturschutzgründe dagegen", sagt Haas kopfschüttelnd.

Welchen Eindruck er zudem hat: Eine Unterstützung durch den Staat habe noch nicht so stattgefunden wie sie benötigt werde. Aus dem Hilfsfonds sei erst an wenige Bedürftige Geld geflossen, sagt er. Folglich ist auch mehr als ein halbes Jahr nach der Katastrophe im Ahrtal von Entspannung noch keine Spur.