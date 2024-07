Noch immer erreichen illegale Waffen das Balinger Ordnungsamt: Wer eine Waffe findet, sollte schnell handeln

Polizei oder Waffenbehörde müssen schnell kontaktiert werden. Die Waffenrückgabestelle des Ordnungsamts zieht aus dem Landratsamt in einen Gebäudekomplex in die Balinger Grünewaldstraße 15. Trotz zweier Amnestien bringen Bürger noch immer illegale Waffen und Munition in die Behörde. Was sind das für Waffen, wie verhält man sich korrekt?