Noch ein Unbekannter: So tickt der neue Cheftrainer Sascha Schröder vom SC Lahr

1 SCL-Sportvorstand Petro Müller (links) begrüßt Sascha Schröder an der Dammenmühle. Müller schätzt den neuen Coach besonders für seine moderne Spielanalyse. Foto: Verein

Mit Sascha Schröder bekommt der SC Lahr ab Januar einen modernen Analytiker als neuen Cheftrainer. Mit mehr Infos auf jeden Gegner maximal vorbereitete zu sein, ist sein Anspruch. Der Coach will aber nicht eins zu eins so arbeiten wie beim Bahlinger SC.









Nicht viel hat gefehlt und Sascha Schröder wäre schon vor zwei Jahren Trainer beim SC Lahr geworden. „Wir waren schon in Kontakt, als Oliver Dewes bei uns aufgehört hat. Doch zu der Zeit waren wir uns mit Domenico Bologna als Dewes-Nachfolger schon früh einig. Aber Sascha war dann bereits in unserem Blickfeld“, erzählt Petro Müller, Sportlicher Leiter beim SC Lahr, im Gespräch mit unserer Redaktion. Erst folgte also Bologna und nach dessen Rücktritt ist nun Schröder ab Januar der Chef an der Dammenmühle.