Noch bis zum 2. Februar: Endspurt beim Bad Wildbader Lichterzauber

Bad Wildbader Baumwipfelpfad Das müssen Besucher rund um den Lichterzauber wissen

Der Lichterzauber am Baumwipfelpfad in Bad Wildbad startet am 30. November. Dann sorgen rund 300.000 Lichter wieder für eine besondere Atmosphäre. Unsere Redaktion hat zusammengestellt, was es bei einem Besuch vor Ort zu beachten gibt.