Zur Überraschung vieler Elektroautofahrer verschenkt Tesla am Dienstag europaweit seinen Strom.

Hintergrund ist das zehnjährige Bestehen der Tesla Supercharger. Dazu wurde der Preis für die Kilowattstunde Strom zwischen 9 Uhr und 24 Uhr auf 0 Cent gesetzt. In der Region befinden sich unter anderem Ladesäulen in Kappel-Grafenhausen, Herbolzheim und Offenburg. Die genauen Standorte kann man hier finden.

Mit dieser Aktion wird nochmals darauf hingewiesen, dass auch „Fremdmarken“ (also andere Marken als Tesla selbst) mittlerweile an einem Großteil der Supercharger aufladen können. Tesla spricht in einem Tweet/“X“ von rund 70 Prozent der über 1000 Supercharger.