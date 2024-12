Australier zu Besuch in Albstadt Um die halbe Welt für weiße Weihnacht

Noch nie hatte die australische Familie Crook Schnee gesehen. Beim Weihnachtsbesuch in Onstmettingen erfüllte sich für die Gäste von down under ein Traum – in Form eines stattlichen, zwei Meter großen Schneemanns im Garten der Familie Plath.