Der Lahrer Stadtpark lädt noch bis Sonntag, 3. Dezember, dem Ersten Advent, zu einem interessanten illuminierten Rundgang ein.

Die Bäume sind in verschiedenen Farben angestrahlt. Die weiße Fassade der Villa Jamm dient als Projektionsfläche für Farben und Formen. Die Orangerie leuchtet in den Farben des Regenbogens. Im Rosengarten davor strahlen Herzen in den Nachthimmel. Ein klarer Nachthimmel bietet einen spannenden Kontrast zu den vielen Farben. Das fehlte bei der Ouvertüre. Aber die Wolken hatten bei der Parköffnung, gegen 17.30 Uhr noch dichtgehalten.

Es gibt Projektionsflächen, wie der Musikpavillon, die mit bunten und abstrakten Lichtspielen Abwechslung bieten. Der Pfau – ohne das Gerippe aus Draht – von der Chrysanthema bekannt, dürften den echten Pfauen im Park zumindest am Abend Konkurrenz machen. Der Ozukuri, die 1000 Chrysanthemenblüten an einer Wurzel, steht unter dem Dach des Pavillons. Auch der kleinere chinesische Pavillon ist, wie die meisten anderen Gebäude im Stadtpark, angestrahlt. Im Teich daneben gibt es eine Wasserfontäne, die unter anderem das Muster eines aufgestellten Pfauenschwanzes per Beamer zeigt. Den Seerosenteich mit dem Flötenspieler zieren strahlende Seerosen. Auf dem Weg, der parallel zur Kaiserstraße verläuft, gibt es bunte Hasen. Die Wiese zwischen Pavillon und Eingang ist mit symbolischen Wasserwellen und Fischen verziert.

Ein Rundgang lohnt sich auf jeden Fall. Die Besucher sollten Zeit mitbringen, es gibt viele Details, die erst beim genaueren Hinsehen zu finden sind. Die Orangerie ist bewirtet. Öffnung ist immer um 18 Uhr, der Park schließt um 22 Uhr. Der letzte Einlass ist um 21 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene neun Euro. Kinder ab dem sechsten Lebensjahr zahlen vier Euro. Jüngere Kinder haben freien Eintritt.