Noch 340 Mitarbeiter: Nach der Krise herrscht Optimismus

Die Richard Neumayer GmbH hat keine einfache Zeit hinter sich. Das Unternehmen, bekannt als Autozulieferer, musste umstrukturieren.
„Ihre Leistung, Verlässlichkeit und Loyalität haben unser Unternehmen über viele Jahre geprägt“, würdigte der geschäftsführende Gesellschafter Dirk Neumayer die Jubilare und Rentner der Richard Neumayer GmbH. Er verband diese Würdigung in der Tradition seines Vaters mit einem sechsgängigen Festmenü im „Landhaus Hechtsberg“ und mit einer Radierung Herbert Maiers. Der Künstler fertigt seit Jahrzehnten hochwertige, limitierte Radierungen mit Motiven aus dem Unternehmen für die Jubilare.