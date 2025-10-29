Noch 340 Mitarbeiter: Nach der Krise herrscht Optimismus

Die Richard Neumayer GmbH hat keine einfache Zeit hinter sich. Das Unternehmen, bekannt als Autozulieferer, musste umstrukturieren.

„Ihre Leistung, Verlässlichkeit und Loyalität haben unser Unternehmen über viele Jahre geprägt“, würdigte der geschäftsführende Gesellschafter Dirk Neumayer die Jubilare und Rentner der Richard Neumayer GmbH. Er verband diese Würdigung in der Tradition seines Vaters mit einem sechsgängigen Festmenü im „Landhaus Hechtsberg“ und mit einer Radierung Herbert Maiers. Der Künstler fertigt seit Jahrzehnten hochwertige, limitierte Radierungen mit Motiven aus dem Unternehmen für die Jubilare.

Neumayer band in seinen Dank auch die Familien ein, die sowohl „Überstunden ohne Ende“ als auch Kurzarbeit in Krisenzeiten mitgetragen hätten. Gemeinsam mit den Geschäftsführern Thorsten Zukschwerdt und Thomas Armbruster übernahm Dirk Neumayer auch die Ehrung derer, die nach 40 Jahren Treue mit der Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann bedacht wurden.

Noch 340 Mitarbeiter nach Personalabbau

Wegen einer Klausurtagung des Gemeinderats konnte kein Vertreter der Stadt an der Jubilarfeier teilnehmen. Dass die Richard Neumayer GmbH stabil durch Krisenzeiten kam, sei ebenfalls ein großer Verdienst treuer Mitarbeiter. So eine Krise ist gerade überwunden: Nach der Restrukturierung hat das Unternehmen noch 340 Mitarbeiter. „Ohne den Personalabbau hätten wir es nicht geschafft“, sagte Neumayer. Das erkenne man nun auch an Mitbewerbern, die diesen Weg vermeiden wollten und nun Insolvenz anmelden mussten.

Auch Familien der Jubilare großen Dank gezollt

„Nun sind wir im Plan und erwarten auch fürs kommende Jahr keine Überraschungen“, blickte Thomas Armbruster recht optimistisch in die Zukunft. Für 2026 gebe es auch noch freie Ausbildungsplätze im gewerblich-technischen Bereich. Die Richard Neumayer GmbH habe sich als zuverlässiger Automobilzulieferer und Lieferant hochwertiger Edelstahlprodukte etabliert und wolle weiterhin Vorreiter beim Thema Nachhaltigkeit in der Schmiedebranche bleiben.

Dirk Neumayer bedauerte, dass das Thema Klimawandel in der Öffentlichkeit kaum mehr Beachtung finde, „unsere Kunden legen aber sehr wohl Wert darauf“. Ein Lichtblick aus der Politik seien die für 2026 sinkenden Netzentgelte. Weiter sinkende Energiepreise zur Erhaltung der Wirtschaftlichkeit in Deutschland wären für das energieintensive Unternehmen weiterhin von großer Bedeutung.

Die geehrten Jubilare und Verabschiedeten

Abschied: Siegfried Hilberer, Johann Walter, Tacettin Bulut und Kazim Celik40 Jahre: Achim Schwendemann, Klaus Armbruster, Bernhard Schmid, Dieter Riehle, Hubert Dieterle. 25 Jahre: Nazmi Yegin,Bruno Wöhrle, Peter Rektorik, Roland Schmider, Sergej Kremser, Simone Kopp-Breithaupt, Frieda SchmiderZehn Jahre: Alexandru-Florin Herciu, Andrea Müller, Irem Bilir, Osman Keskin, Dogan Kürekci, Sevtap Durmus, Merve Uhl, Hami Celtik, Donatas Kasakauskas, Thimo Letzeisen.