„No Limits“ geben alles in Loßburg: Ein Abend voller Klangfarbe

Verschiedene Musikrichtungen, darunter auch Songs zum Mitsingen, erklangen beim Konzert der „No Limits“ und ihrer Gäste in Loßburg.
Einen Abend voller Klangfarbe durften Besucher in der voll besetzten Turn- und Festhalle beim Konzert des Frauenchors „No Limits“ erleben. Zum Gelingen trugen ebenso der befreundete Frauenchor Egenhausen unter Leitung von Bettina Zens, der Männerchor Tonart aus Klostereichenbach unter Leitung von Michael Hegenauer, sowie das Akkordeonorchester Fluorn-Winzeln unter Leitung von Sandra Keller bei.