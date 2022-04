3 Nina Witzemann ist Biersommelière. Foto: Johannes Feederle

"Hopfen und Malz – Gott erhalt’s!" Dabei ist tatkräftige Unterstützung gefragt. Und Nina Witzemann leistet diese an mehreren Fronten: Sie ist amtierende baden-württembergische Bierprinzessin, ausgebildete Bier-Sommelière – und sie betreibt einen eigenen Instagram-Kanal als nina.bierista. Da sind Hopfen und Malz wahrlich nicht verloren. Im Gegenteil!















Albstadt - Nina Witzemann steht in hellblauen Jeans und weißem Top im grünen Gras, direkt vor einer Gartenhütte. In der rechten Hand hält sie zwei Flaschen mit kühlen Getränken, und dann geht es blitzschnell: Mit der Hacke schlägt sie gegen den Flaschenboden, ein kurzer Knall – und der Kronkorken fliegt in hohem Bogen auf das Dach der Hütte. Das Video ist Teil der sogenannten Beeropening Challenge. Kumpel Steffen Bendrin, im Internet auch als Beffen Stendrin unterwegs, hatte sie herausgefordert: 50 Arten, an den Inhalt einer Bierflasche zu kommen, ohne einen Flaschenöffner zu benutzen – an einem Tag er, am nächsten sie. "Da hab ich gesagt: Ja klar! Das machen wir!", berichtet Nina lachend.