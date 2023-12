Nikolausschwimmen: Mutige springen in den eiskalten Bodensee

4 Durch den eiskalten Bodensee drehten die Nikolausschwimmer eine rund 800 Meter lange Runde. Foto: dpa/Davor Knappmeyer

20 Mutige sind am Samstag beim Nikolausschwimmen in den Bodensee gesprungen. Das Wasser hatte eine Temperatur von sieben Grad.









Link kopiert



Beim traditionellen Nikolausschwimmen in Lindau am Bodensee haben sich 20 Mutige am Samstag ins sieben Grad kalte Wasser getraut. Gegen Mittag stürzten sich die 15 Männer und fünf Frauen ins Lindauer Hafenbecken und schwammen eine rund 800 Meter lange Runde, wie Thomas Freitag, Vorsitzender der Wasserwacht Lindau, sagte. Zwei Schwimmer seien sogar ohne Neoprenanzug in den See gegangen.