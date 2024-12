Traditionell findet jedes Jahr Anfang Dezember bei der Schützengesellschaft 1558 das Nikolausschießen statt.

Die Verantwortlichen um Sportleiter Hans-Joachim Lingen freuten sich über den regen Zuspruch, den die Veranstaltung in diesem Jahr wieder gefunden hat – konnten doch auch wieder Gastschützen zur Veranstaltung begrüßt werden.

Um jeden Schuss wird gekämpft

Trotz der winterlichen Temperaturen wurde in den verschiedenen Wertungen mit dem Luftgewehr um jeden Treffer und guten Schuss gekämpft. Bei der Wertung um den Wanderpokal (Er-und-Sie-Pokal) durften die beiden Starter pro Paarung jeweils nur einen Schuss abgeben. Die Summe der beiden Teilerwertungen (Abstand des Treffers in hundertstel Millimeter aus Mitte) war dann ausschlaggebend für die Platzierung.

Jörg und Simone Rinker Zweite

In diesem Jahr gewannen Dieter Hofer und Rita Fehrenbacher mit einem 429 Teiler. Auf Platz zwei folgten Jörg und Simone Rinker mit einem 626 Teiler auf Platz 2 knapp vor Thomas Bucker und Melanie Martin mit einem 653 Teiler auf Platz drei.

In der Wertung der Er-und-Sie-Meisterserie gaben die beiden Starter jeder Paarung jeweils fünf Schuss ab. Die Summe aller zehn Schüsse in Ring-Zehntelwertung entschied über die Platzierungen: In dieser Wertung erzielten die Paarungen Christopher und Jacqueline Richter sowie Dieter Hofer und Rita Fehrenbacher jeweils 99,2 Ringe. Dicht gefolgt auf Platz drei Mario Bach und Carmen Fiest mit 99,1 Ringe. Die Entscheidung um die Plätze 1 und 2 fiel zugunsten von Christopher und Jacqueline Richter durch den besseren Teiler aus den zehn Schüssen mit einer 60 gegen 82 der Paarung Hofer/Fehrenbacher.

Weihnachtliches für alle

Beim Glücksschießen wurde von jedem Teilnehmer jeweils der beste Schuss gewertet. Die Auswertung erfolgte ebenfalls in Teilerwertung. Alle Teilnehmer erhielten weihnachtliche Sachpreise. Die Wertung in diesem Jahr gewann Dieter Hofer (drei Teiler) vor Stefan Dürr (14 Teiler) und Christopher Richter (21 Teiler).

Gemütlicher Ausklang

In gemütlicher Runde ließ die Schützenfamilie den Abend im weihnachtlich geschmückten Schützenhaus ausklingen.

Die komplette Ergebnisliste ist auf der Webseite der Schützengesellschaft Oberndorf (www.schuetzengesellschaft-oberndorf.de) unter „Aktuelles & Termine“ abrufbar.