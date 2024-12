Nikolausmarkt in Unteriflingen

1 Mit Säcken voller Geschenke kam der Nikolaus in die Ortsmitte von Unteriflingen. Foto: Uwe Ade

Mit dem Nikolaus trotzten auch die Linedancer und die vielen Besucher beim Schopflocher Nikolausmarkt in Unteriflingen dem Wetter.









Längst zur Tradition geworden, gibt es in der Gemeinde Schopfloch abwechselnd in den Ortsteilen Schopfloch, Oberiflingen und Unteriflingen einen Nikolausmarkt. Diesmal kam der Nikolaus in die Ortsmitte von Unterilingen.