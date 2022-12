Nikolausmarkt in Heselwangen

Wieder einmal hat sich der von der Heselwanger Vereinsgemeinschaft organisierte Nikolausmarkt am Samstag als Besuchermagnet entpuppt. Gefragt wird aber: Warum brennen die Kerzen am Weihnachtsbaum nicht?















Balingen-Heselwangen - Nach zweijähriger Pause spürte man förmlich den Wunsch der Besucher, Kontakte in der heimeligen Atmosphäre zu knüpfen oder wieder aufleben zu lassen. Wer zu früher Stunde kam, konnte bei einem Bummel die beeindruckenden Marktstände bewundern und sich mit allerlei Geschenken eindecken.

Auch wenn der Markt ein wenig geschrumpft war, das Angebot war wieder eine Augenweide. Weihnachtliches in festlichem Glanz präsentierte sich den Gästen, und Praktisches wurde liebevoll dekoriert feilgeboten. Im Gemeindehaus warteten hochwertige Weihnachtskarten, Schmuck, Bilder und allerliebste Bären auf neue Besitzer, während Holz- und Metallpräsente sowie Wärmendes, Porzellan, Liköre und Kerzen jedem Wetter trotzten.

Mandeln, Glühwein und Punsch

Der weihnachtliche Duft nach Mandeln, Waffeln, Glühwein und Punsch zog sich über den Markt und vermischte sich mit den Klängen der Jugendkapelle, des Posaunenchors und des Sängerbunds.

Nikolaus verteilt Geschenke

Der sehnlichst erwartete Nikolaus mit seinen gefüllten Säcken zog zahlreiche Kinder in den Bann und brachte Leben in die alte Krippe, wie auch die weihnachtliche Bilderschau der Kinderkirche viele Bewunderer fand.

Ziegen und Schafe in der Krippe

In der Krippe war wie gewohnt die Heilige Familie präsent – umringt von Ziegen und Schafen, derweil sich Ochs und Esel in diesem Jahr eine Auszeit nahmen.

Warum brennen die Kerzen am Weihnachtsbaum nicht?

Zur Abendzeit gab es kaum mehr ein Durchkommen. Dicht an dicht standen die Besucher und hielten das, was den Heselwanger Nikolausmarkt ausmacht: den Marktschwatz. Dabei wurde auch heiß diskutiert, warum wohl am städtischen Weihnachtsbaum nicht einmal die Kerzen brennen und warum die Weihnachtssterne über den Straßen nicht leuchteten.