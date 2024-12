Nikolausfeiern in Oberwolfach: Als der „Sieben-Taschen-Express“ fuhr

Nikolausfeiern in Oberwolfach

1 Rosina Müller alias der „Sieben-Taschen-Express“ vor Nikolaus (Alois Schoch) und Knecht Ruprecht (Erwin Künstle) unterwegs. Foto: Dambach

Alois Schoch absolvierte als Nikolaus in Oberwolfach denkwürdige Auftritte. Holzschnitzer Paul Schuler erwähnt in seinen Erinnerungen einen ganz besonders denkwürdigen aus seiner Kindheit, bei dem es Zuckerstückchen regnete.









Es gibt Tage und Ereignisse in einem jeden Jahr, die einem besonders lange und tief beeindruckend im Gedächtnis haften bleiben. Zu solchen Tagen zählt insbesondere bei der Rückerinnerung auf die Kindheit der Nikolaustag am 6. Dezember. Auch einst urige Nikolausfeiern bei örtlichen Vereinen bedeuteten in früheren Zeiten herausragende Geschehnisse im Jahresalltag.