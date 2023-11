1 Weihnachtskarte um 1920: Nikolaus fragt jedes Kind, ob es auch immer brav war. Den nur brave Kinder kriegen Geschenke. Foto: Imago/Serienlicht

Wer kleine Kinder hat, kommt am Nikolaustag und an Weihnachten nicht drum herum: Die Bescherung gehört in professionelle Hände. Und so steht bei den einen das Christkind, bei anderen der Weihnachtsmann in der Stube. Doch ist es überhaupt zu diesen Bräuchen gekommen?









Die Weihnachtszeit ist da. Doch wer wartet am Nikolaustag und an Weihnachten vor der Tür? Je nach Region und Tradition ist es unterschiedlich, wer die Geschenke bringt – oder in schwerwiegenderen Fällen: Wer die Rute schwingt.