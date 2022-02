1 Eine Szene aus vergangenen Jahren: Der Nightgroove in den Villinger Kneipen sorgt für ausgelassene Stimmung. Foto: Archiv/Eich

Jetzt steht es fest: In Villingen wird auch in diesem Jahr nicht gegroovt – nach Ausfall des Nightgroove in 2020 und 2021 wird das Kneipenfestival mit Live-Musik in der Innenstadt erneut abgesagt.















VS-Villingen - Der Lions-Club Villingen-Schwenningen Mitte hatte die Planungen für eine Neuauflage des Nightgroove am 23. April 2022 aufgenommen und freute sich darauf, die abklingende Pandemie mit einem rauschen Fest zu feiern. Fast alle der ursprünglich für 2020 geplanten Bands hatten bereits zugesagt.

Schweren Herzens zur Absage durchgerungen

Doch angesichts der aktuellen Situation haben sich Lionsfreunde und Veranstalter Michael Barkhausen nun schweren Herzens zur Absage durchgerungen. "Wir befinden uns zwar augenscheinlich auf der Zielgeraden und gehen auf das Ende der Pandemie zu, jedoch reichen aus unserer Sicht die Voraussetzungen immer noch nicht, um eine erfolgreiche Realisierung dieser Veranstaltung wirklich sicherzustellen", erklärt Barkhausen, Geschäftsführer der verantwortlichen Veranstaltungsagentur Nightgroove Events GmbH & Co. KG. "Zu groß ist das Risiko, dass entweder behördliche Anordnungen oder möglicherweise ein Besucherrückgang den Erfolg gefährden."

Der Nightgroove hätte sicher bei einem Gutteil der Bevölkerung Freude und das Gefühl einer endlich wieder eintretenden Normalisierung ausgelöst, vermutet Barkhausen, "ein anderer Teil würde jedoch mit Unverständnis reagieren und sich fragen, ob man nicht besser noch ein wenig mit einem Veranstaltungsformat wie diesem gewartet hätte". Die Veranstaltung müsse mit Vorlauf vorbereitet werden, daher sei nun der Zeitpunkt einer Entscheidung gekommen, so Barkhausen weiter. "Nach sorgfältiger Prüfung sehen wir keine ausreichende Grundlage für eine wirklich erfolgreiche Durchführung des Nightgroove in diesem Frühjahr", teilte er der Redaktion mit Bedauern mit.

Lions-Club-Präsident Holger Fetzer bedauert Verlegung

Der Lions-Club hat sich in die Veranstaltungsreihe Nightgroove in den vergangenen Jahren mit Getränke- und Speisenverkauf eingebracht. Dank der Einnahmen sowie mit Hilfe lokaler und regionaler Sponsoren und Spender haben die Lionsfreunde erhebliche finanzielle Mittel zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen gesammelt. Lions-Präsident Holger Fetzer erläutert: "Als Lions-Club Villingen-Schwenningen Mitte bedauern wir die erneute Verlegung der Veranstaltung sehr, sehen jedoch unter den aktuell gegebenen Voraussetzungen keine Alternative. Mit unserem Engagement möchten wir auch künftig dort helfen, wo andere Förderungen nicht immer ausreichen. Allerdings sind wir nicht in der Lage, finanzielle Risiken, wie sie mit der Durchführung einer solchen Veranstaltung unter den gegebenen Umständen verbunden wären, einzugehen. Daher werden wir uns erst im kommenden Jahr wieder in die Organisation einbringen."

Durchhalten bis zum 29. April 2023

Fetzer bittet um Verständnis für die Entscheidung. Sie sei dem Club nicht leicht gefallen, "denn gerade nach einer so langen Durststrecke brauchen wir alle wieder festen Boden und ein Stück Normalität unter den Füßen". Unter den gegebenen Umständen aber gelte beim Nightgroove nun "Durchhalten bis ins kommende Jahr". Freunde des Kneipenfestivals können sich Samstag, 29. April 2023, schon einmal vorzumerken.