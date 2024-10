1 Auf sehr große Resonanz ist das zweite Night-Soccer-Turnier in Waldachtal gestoßen. Foto: Tanja Noder

Fairplay und Teamgeist standen beim zweiten Night-Soccer-Turnier in Waldachtal im Mittelpunkt.









Die Sporthalle in Waldachtal wurde am vergangenen Freitag e zum Schauplatz für das 2. Night-Soccer-Turnier. Zwölf Mannschaften traten in der Halle an, um sich unter dem Motto Fairplay und Spaß sportlich zu messen.