Nierenversagen möglich: Rückruf auch in Baden-Württemberg – Rewe-Salami kann krank machen

1 Rewe hat diese Salami zurückgerufen. Foto: Gustoland GmbH/Gustoland GmbH Warnung vor einer Salami-Sorte im Supermarkt in mehreren Bundesländern: Das Produkt kann krank machen. Möglich sind Durchfall, Bauchschmerzen und sogar Nierenversagen.







– Die Firma Gustoland aus dem Ruhrgebiet ruft in mehreren Bundesländern vorsorglich eine Charge mit Aufschnitt zurück. Betroffen ist die „JA! Delikatess-Salami“ mit 200 Gramm, die in Rewe-Märkten in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland verkauft wird. Vor dem Verzehr der Wurst werden Verbraucher gewarnt, weil das Produkt möglicherweise Krankheitserreger enthält, die Durchfall und Bauchschmerzen verursachen können.