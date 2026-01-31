Nierenversagen möglich: Rückruf auch in Baden-Württemberg – Rewe-Salami kann krank machen
Rewe hat diese Salami zurückgerufen. Foto: Gustoland GmbH/Gustoland GmbH

Warnung vor einer Salami-Sorte im Supermarkt in mehreren Bundesländern: Das Produkt kann krank machen. Möglich sind Durchfall, Bauchschmerzen und sogar Nierenversagen.

– Die Firma Gustoland aus dem Ruhrgebiet ruft in mehreren Bundesländern vorsorglich eine Charge mit Aufschnitt zurück. Betroffen ist die „JA! Delikatess-Salami“ mit 200 Gramm, die in Rewe-Märkten in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland verkauft wird. Vor dem Verzehr der Wurst werden Verbraucher gewarnt, weil das Produkt möglicherweise Krankheitserreger enthält, die Durchfall und Bauchschmerzen verursachen können. 

 

Rückruf von Rewe-Salami: diese Chargen sind betroffen

Bei schweren Verläufen sind auch Fieber und akutes Nierenversagen möglich. Betroffen sind Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdaten 28.02.2026 und 01.03.2026 sowie der GTIN-Nummer EAN 4337256506304, wie Rewe und das Unternehmen mit Sitz in Oer-Erkenschwick mitteilten.

Verbraucherinnen und Verbraucher können die Salami im Handel zurückgeben und erhalten den Kaufpreis auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstattet.

 